Штрафы за недолив топлива на АЗС появятся с 2021 года

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В обновленном Кодексе об административных правонарушениях появятся штрафы для АЗС за недолив топлива, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга.
Ведомство совместно с Росстандартом разработало соответствующие поправки в старый КоАП и внесло их в правительство. Однако проект вернули в Минпромторг ввиду того, что готовится новый кодекс. В кабмине сообщали, что он вступит в силу с начала 2021 года.
Предполагается, что размер штрафа будет зависеть от выручки АЗС за предыдущий год.
Помимо этого, готовятся поправки, предусматривающие контрольные закупки топлива на АЗС в режиме тайного покупателя. Проект находится на согласовании с ведомствами, добавил представитель Минпромторга.