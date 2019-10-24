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РИА Новости

Штрафы за недолив топлива на АЗС появятся с 2021 года

12:17 24.10.2019 (обновлено: 13:30 24.10.2019)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В обновленном Кодексе об административных правонарушениях появятся штрафы для АЗС за недолив топлива, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга.
Ведомство совместно с Росстандартом разработало соответствующие поправки в старый КоАП и внесло их в правительство. Однако проект вернули в Минпромторг ввиду того, что готовится новый кодекс. В кабмине сообщали, что он вступит в силу с начала 2021 года.
Предполагается, что размер штрафа будет зависеть от выручки АЗС за предыдущий год.
Помимо этого, готовятся поправки, предусматривающие контрольные закупки топлива на АЗС в режиме тайного покупателя. Проект находится на согласовании с ведомствами, добавил представитель Минпромторга.
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