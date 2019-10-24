Штрафы за недолив топлива на АЗС появятся с 2021 года

Ведомство совместно с Росстандартом разработало соответствующие поправки в старый КоАП и внесло их в правительство. Однако проект вернули в Минпромторг ввиду того, что готовится новый кодекс. В кабмине сообщали, что он вступит в силу с начала 2021 года.