Силуанов оценил улучшение позиции России в рейтинге Doing Business

"Это ожидаемо. Мы не ослабляли работу по тому, чтобы сделать условия для нашего бизнеса более комфортными. И здесь самое главное - не успехи в этом рейтинге, главное - как эти изменения должен почувствовать бизнес. Вот, собственно, для нас самая главная задача", - сказал Силуанов.