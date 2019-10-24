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РИА Новости

Силуанов оценил улучшение позиции России в рейтинге Doing Business

12:17 24.10.2019 (обновлено: 16:56 24.10.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на международном форуме "Транзитный потенциал Евразийского континента" в Ереване
Министр финансов РФ Антон Силуанов на международном форуме Транзитный потенциал Евразийского континента в Ереване
© Sputnik
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Улучшение позиции РФ в рейтинге Doing Business ожидаемо, но главное - не успехи в рейтинге, а реальные улучшения для бизнеса, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Международного таможенного форума-2019.
Россия поднялась до 28-й позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) с прошлогодней 31-й строчки на фоне новаций в сферах электроснабжения, налогообложения и защиты прав миноритарных инвесторов.
"Это ожидаемо. Мы не ослабляли работу по тому, чтобы сделать условия для нашего бизнеса более комфортными. И здесь самое главное - не успехи в этом рейтинге, главное - как эти изменения должен почувствовать бизнес. Вот, собственно, для нас самая главная задача", - сказал Силуанов.
"Продвижение по этому рейтингу лишь свидетельствует о том, что наши коллеги из Всемирного банка тоже видят улучшения, тоже видят изменения для предпринимателей", - добавил Силуанов.
Рейтинг отражает нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности компании, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФРоссияВ мире
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