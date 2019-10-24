Российские туристы рассказали, что берут с собой в путешествие на поезде

Наборы питания в купе нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, что обязательно берут с собой в железнодорожную поездку, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании опросили 2 133 пользователя и выяснили, что около половины пассажиров не садятся в поезд без книги и еды.

Каждый пятый не расстается с телефоном — слушает музыку, подкасты или аудиокниги.

Компьютером в пути пользуются не многие: он необходим 6,4% опрошенных. Каждый двадцатый респондент всегда кладет в сумку беруши, маску и другие принадлежности для сна.

Около 3% путешественников признались, что не могут обойтись без алкогольных напитков, хотя употреблять их в поезде нельзя, нарушителям грозит штраф.