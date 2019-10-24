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РИА Новости
Туризм

Российские туристы рассказали, что берут с собой в путешествие на поезде

20:50 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНаборы питания в купе нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
Наборы питания в купе нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, что обязательно берут с собой в железнодорожную поездку, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании опросили 2 133 пользователя и выяснили, что около половины пассажиров не садятся в поезд без книги и еды.
Каждый пятый не расстается с телефоном — слушает музыку, подкасты или аудиокниги.
Компьютером в пути пользуются не многие: он необходим 6,4% опрошенных. Каждый двадцатый респондент всегда кладет в сумку беруши, маску и другие принадлежности для сна.
Около 3% путешественников признались, что не могут обойтись без алкогольных напитков, хотя употреблять их в поезде нельзя, нарушителям грозит штраф.
Почти 17% клиентов сервиса сказали, что не задумываются о том, что брать с собой в дорогу. Их ответ: "Мне все равно".
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
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