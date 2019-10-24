Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T12:13Z
https://ria.ru/20191024/1560156926.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156015/54/1560155418_0:217:3256:2048_1036x0_80_0_0_432bffb8b78d83f13622bd04b0f869ea.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин встретится с главами Анголы и Кении

12:13 24.10.2019
277
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг ряд двусторонних встреч с лидерами африканских государств, в том числе с президентами Анголы и Кении, а также исполняющим обязанности президента Маврикия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завершит рабочий день президент целой серией двусторонних встреч. Будет встреча с президентом Анголы, будет встреча с президентом Кении, будет беседа с президентом Руанды, с президентом Гвинейской Республики и с исполняющим обязанности президента Республики Маврикий", – рассказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Вчера, 11:15Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Россия продолжит работу со странами Африки на площадке ООН, заявил Путин
600000
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаДмитрий ПесковВладимир ПутинМаврикийРоссияКенияАнголаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
Путин надеется, что гости саммита "Россия — Африка" оценили прием в Сочи
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин поблагодарил президента Руанды за приезд в Сочи в свой день рождения
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита Россия - Африка президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите
Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент ДРК предложил включить Африку в работу G7
Лента
новостей
Съезд партии Единая Россия
Съезд "Единой России" пройдет 23 ноября
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на втором пленарном заседании саммита Россия - Африка
Экономические ограничения не смогут остановить развитие, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин оценил выступление на русском языке одного из участников саммита
Жители Боливии выбирают президента и парламент
МИД России надеется на мирное завершение выборов в Боливии
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
ЦАР попросила ООН снять оружейное эмбарго
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Россия продолжит работу со странами Африки на площадке ООН, заявил Путин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал повышение налога на ввоз пальмового масла в Россию
Участник экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия и страны Африки договорились противостоять политическому диктату
Министр общественного порядка и защиты граждан Греции Никос Дендиас
Глава МИД Греции посетит Москву в начале ноября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
Лента новостейМолния