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РИА Новости

В Томске подросток грабил магазины в ковбойском платке

12:12 24.10.2019 (обновлено: 06:05 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Задержан 15-летний первокурсник одного из техникумов Томска, который дважды совершал налеты на магазины в ковбойском платке, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В течение нескольких дней в городе Томске были совершены два разбойных нападения на торговые точки. Злоумышленник, лицо которого было скрыто под повязкой, заходил в помещения и, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет, похищал денежные средства", - рассказала она.
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Следователи отдела МВД по Октябрьскому району Томска возбудили уголовные дела по статье о разбое. В итоге сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в одном из городских общежитий по подозрению в совершении этих преступлений задержали 15-летнего учащегося первого курса техникума.
"Несовершеннолетний сознался в содеянном и добровольно выдал вещи, в которых находился в момент совершения противоправных деяний. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщила Волк.
На опубликованном полицией видеоролике видно, как молодой человек, лицо которого наполовину скрыто ковбойским платком, заходит в магазин, направляет похожий на пистолет предмет на продавщиц, после чего забирает деньги и уходит.
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Ирина ВолкМВД РФТомскПроисшествия
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