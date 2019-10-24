В Томске подросток грабил магазины в ковбойском платке

НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Задержан 15-летний первокурсник одного из техникумов Томска, который дважды совершал налеты на магазины в ковбойском платке, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В течение нескольких дней в городе Томске были совершены два разбойных нападения на торговые точки. Злоумышленник, лицо которого было скрыто под повязкой, заходил в помещения и, угрожая работникам предметом, похожим на пистолет, похищал денежные средства", - рассказала она.

Следователи отдела МВД по Октябрьскому району Томска возбудили уголовные дела по статье о разбое. В итоге сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в одном из городских общежитий по подозрению в совершении этих преступлений задержали 15-летнего учащегося первого курса техникума.

"Несовершеннолетний сознался в содеянном и добровольно выдал вещи, в которых находился в момент совершения противоправных деяний. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщила Волк.