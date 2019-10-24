Рассмотрение дела Уилана по существу может начаться в мае, заявил адвокат

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рассмотрение по существу уголовного дела о шпионаже в отношении Пола Уилана может начаться лишь в мае, сообщил журналистам его адвокат Владимир Жеребенков.
В четверг Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана до конца года.
"Не исключено, что мы ещё раз встретимся с вами на продлении Уилану меры пресечения на срок более года в Мосгорсуде. Мы продолжаем знакомиться с материалами дела – на английский переводится каждый лист, в деле также много видеоматериалов, материалов оперативных мероприятий и так далее. Скорее всего, мы закончим знакомиться с делом лишь в феврале, а в суд оно может поступить в мае", - заявил Жеребенков.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.