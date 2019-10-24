Рассмотрение дела Уилана по существу может начаться в мае, заявил адвокат

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Рассмотрение по существу уголовного дела о шпионаже в отношении Пола Уилана может начаться лишь в мае, сообщил журналистам его адвокат Владимир Жеребенков.

В четверг Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана до конца года.

"Не исключено, что мы ещё раз встретимся с вами на продлении Уилану меры пресечения на срок более года в Мосгорсуде. Мы продолжаем знакомиться с материалами дела – на английский переводится каждый лист, в деле также много видеоматериалов, материалов оперативных мероприятий и так далее. Скорее всего, мы закончим знакомиться с делом лишь в феврале, а в суд оно может поступить в мае", - заявил Жеребенков.