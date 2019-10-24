Адвокат Уилана не слышал про пистолет в конфликте с сотрудником СИЗО

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Адвокат Пола Уилана заявил, что про пистолет в конфликтной ситуации с участием своего подзащитного в СИЗО он услышал впервые, а сотрудника ФСИН привлекли к дисциплинарной ответственности за сделанное им замечание Уилану в ходе прогулки.

В четверг во время заседания Лефортовского суда, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения, Уилан жаловался на охрану, которая, как он заявил, угрожала ему пистолетом. ФСИН это опровергла.

"В таком ракурсе он мне не преподносил эту историю, про пистолет речи не было. Была конфликтная ситуация: в прогулочном дворике Пол прыгал, бегал, пел песни, сотрудник сделал ему замечание, после чего Пол написал жалобу. Сотрудника за нетерпимость привлекли к дисциплинарной ответственности. Это нормально, люди из разных культур, говорят на разных языках и предпочитают разную кухню, недопонимание здесь имеет место", - сказал журналистам Владимир Жеребенков.

В четверг Уилану продлили пребывание в СИЗО до 29 декабря.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.