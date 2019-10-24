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РИА Новости

Адвокат Уилана не слышал про пистолет в конфликте с сотрудником СИЗО

12:11 24.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Адвокат Пола Уилана заявил, что про пистолет в конфликтной ситуации с участием своего подзащитного в СИЗО он услышал впервые, а сотрудника ФСИН привлекли к дисциплинарной ответственности за сделанное им замечание Уилану в ходе прогулки.
В четверг во время заседания Лефортовского суда, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения, Уилан жаловался на охрану, которая, как он заявил, угрожала ему пистолетом. ФСИН это опровергла.
Гражданин США Пол Уилан
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"В таком ракурсе он мне не преподносил эту историю, про пистолет речи не было. Была конфликтная ситуация: в прогулочном дворике Пол прыгал, бегал, пел песни, сотрудник сделал ему замечание, после чего Пол написал жалобу. Сотрудника за нетерпимость привлекли к дисциплинарной ответственности. Это нормально, люди из разных культур, говорят на разных языках и предпочитают разную кухню, недопонимание здесь имеет место", - сказал журналистам Владимир Жеребенков.
В четверг Уилану продлили пребывание в СИЗО до 29 декабря.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 11:48РИА Новости
ФСИН опровергла применение пистолета сотрудниками СИЗО к Полу Уилану
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Пол УиланФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияСШАПроисшествия
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