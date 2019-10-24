Бедность населения не способствует экономическому развитию, заявил Путин

СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Бедные люди не могут позволить себе в достаточной степени следить за здоровьем и получать хорошее образование, хотя именно эти вещи являются важными факторами экономического развития, заявил в ходе пленарного заседания саммита "Россия-Африка" президент России Владимир Путин.

"В сегодняшнем мире образование и здравоохранение становятся важнейшим фактором экономического развития. В этом связи борьба с бедностью ... чрезвычайно важна. Потому что - что греха таить, это очевидно - бедные люди не могут позволить себе ни за здоровьем следить нормально, ни образования получить. Поэтому это наша общая, очень важная, принципиальная задача - преодолеть этим проблемы", - сказал он.