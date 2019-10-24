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РИА Новости

В ТЦ на юге Москвы ликвидировали возгорание

12:09 24.10.2019
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкПожарные МЧС РФ
Пожарные МЧС РФ
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Пожарные МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Возгорание жировых отложений в вытяжной вентиляции торгового центра на юге Москвы ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось об эвакуации почти 900 человек из-за задымления на крыше торгового центра по адресу: улица Ленинская Слобода, 26.
"Происходило тление жировых отложений в вытяжке на площади два квадратных метра. В 11.42 ликвидировано, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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