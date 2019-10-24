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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Шахматист Ван Хао завоевал путевку на турнир претендентов в Екатеринбурге

12:09 24.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВан Хао
Ван Хао
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китайский шахматист Ван Хао одержал победу белыми фигурами над англичанином Дэвидом Хауэллом в заключительном туре турнира на острове Мэн. Соревнование являлось квалификационным на турнир претендентов весной 2020 года в Екатеринбурге.
Ван Хао и американец Фабиано Каруана, который уже получил путевку на турнир претендентов, набрали по 8 очков по итогам 11 туров.
В турнирной таблице турнира первое место занял Ван Хао, обошедший Каруану по дополнительным показателям, третье место с 7,5 очка занял россиянин Кирилл Алексеенко.
Среди женщин наивысшую позицию в турнирной таблице заняла индийка Харика Дронавалли, набравшая 5,5 очка и занявшая 83-е место, второй у женщин стала представительница Казахстана Динара Садуакасова, она заняла 85-е место, набрав 5,5 очка, третьей стала Батхуягийн Монгонтуул из Монголии (5). Лучшей среди россиянок стала Алина Кашлинская, которая набрала пять очков и стала 116-й в турнирной таблице.
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На турнир претендентов квалифицировались уже четыре шахматиста: Каруана, Ван Хао, китаец Дин Лижэнь и азербайджанец Теймур Раджабов. Всего в турнире примут участие восемь человек, еще один участник определится по среднему рейтингу Международной шахматной федерации (FIDE) в период с февраля 2019 года по январь 2020 года. Два лучших шахматиста по итогам Гран-при FIDE также получат право выступить на турнире. Последний участник получит специальное персональное приглашение от организаторов.
Турнир претендентов пройдет весной 2020 года в Екатеринбурге. Его победитель получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
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