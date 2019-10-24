Песков прокомментировал решение США оставить в Сирии часть военных

Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Все иностранные военные должны покинуть Сирию, лишь российские подразделения находятся в этой стране легитимно, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число военных США останется в нефтеносных районах Сирии.

"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - ответил Песков журналистам.

По его словам, конечной целью является полный вывод любых иностранных вооруженных сил, иностранных военных с территории САР. "Это позиция, которую разделяют и Москва и Дамаск. Эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования", - заключил Песков.

Во вторник президенты России и Турции подписали меморандум, который предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

После прекращения военной операции Турции минфин США объявил о снятии санкций с турецких ведомств, их глав, а также зампреда правящей Партии справедливости и развития.

Россия с 2015 года по просьбе сирийского руководства оказывает содействие в борьбе с террористами на территории САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. За это время при содействии РФ большая захваченных террористами районов перешла под контроль законных властей Сирии, налаживается жизнь мирных граждан и восстанавливается инфраструктура.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии операцию против террористической группировки "Исламское государство"* без согласия официальных властей страны. Правительство Сирии не раз заявляло, что США находятся на сирийской территории незаконно, и призывало вывести свои войска.