Песков заявил, что вопрос о плотине на Ниле обсуждался на форуме в Сочи

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вопрос строительства плотины на Ниле обсуждался с лидерами Египта и Эфиопии на форуме "Россия — Африка" в Сочи, президент РФ Владимир Путин также заявил о возможности России выступить в качестве посредника, если на это будет запрос, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вчера и на встрече с президентом Египта, и на встрече с президентом Эфиопии тема водопользования и тема этой плотины фигурировала, действительно она обсуждалась. И отмечалось в ходе этих бесед, что нынешний саммит - это прекрасная возможность для того, чтобы президенты провели отдельную встречу и напрямую обсудили те озабоченности, которые возникают", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что Путин также говорил о возможности российской стороны оказать содействие в случае, если такое содействие будет востребовано.

Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда", запуск которого, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, которые расположены ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются.