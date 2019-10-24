Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T12:08Z
https://ria.ru/20191024/1560156366.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149868/71/1498687119_0:250:2400:1600_1036x0_80_0_0_6109c8078199f512a73aece6f3855ab1.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Песков заявил, что вопрос о плотине на Ниле обсуждался на форуме в Сочи

12:08 24.10.2019
321
© AP Photo / Elias AsmareСтроительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
© AP Photo / Elias Asmare
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вопрос строительства плотины на Ниле обсуждался с лидерами Египта и Эфиопии на форуме "Россия — Африка" в Сочи, президент РФ Владимир Путин также заявил о возможности России выступить в качестве посредника, если на это будет запрос, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вчера и на встрече с президентом Египта, и на встрече с президентом Эфиопии тема водопользования и тема этой плотины фигурировала, действительно она обсуждалась. И отмечалось в ходе этих бесед, что нынешний саммит - это прекрасная возможность для того, чтобы президенты провели отдельную встречу и напрямую обсудили те озабоченности, которые возникают", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Путин также говорил о возможности российской стороны оказать содействие в случае, если такое содействие будет востребовано.
Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда", запуск которого, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, которые расположены ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
21 октября, 14:23Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Египет надеется на помощь России в урегулировании проблемы плотины Эфиопии
200000
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаДмитрий ПесковВладимир ПутинСуданСочиРоссияЕгипетЭфиопияВ мире
Рекомендуем
Информационное табло в аэропорту Домодедово, куда прибывает первый за 2,5 года самолет авиакомпании EgyptAir из Каира. 11 апреля 2018
В Египте рассказали о потерях от приостановки полетов из России
РИА
Новости
Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии
Песков прокомментировал решение США оставить в Сирии часть военных
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани
Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
В Кремле оценили перспективы поставок С-400 Судану
Лента
новостей
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Центры по ремонту российского оружия могут открыть в ЮАР, Нигерии и Эфиопии
Пляж в районе города Санья на острове Хайнань в Китае
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Золотая осень в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Названы самые популярные города России для экскурсионных поездок осенью
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Песков напомнил, какую цель преследует Россия в Сирии
Щит с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Жены африканских президентов купили на память о Сочи пуховые платки
Отдых в Таиланде
Эксперты назвали страны, в которых российские туристы отдыхают дольше всего
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Министерство иностранных дел России
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
Лента новостейМолния