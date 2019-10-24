Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T12:08Z
https://ria.ru/20191024/1560156344.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155921/14/1559211428_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_2465a1f5158e2f63970b8d69e50e1fad.jpg
РИА Новости

Под Пензой умер полицейский, пострадавший при оформлении ДТП

12:08 24.10.2019
1456
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
САМАРА, 24 окт - РИА Новости. Один из сотрудников полиции, пострадавших при оформлении ДТП на трассе Тамбов-Пенза, скончался в областной клинической больнице, сообщает в четверг пресс-служба управления МВД по Пензенской области.
Ранее полиция сообщала, что вечером 11 октября сотрудники районного отдела МВД выехали на место ДТП на 218-м километре трассы Тамбов-Пенза, в котором пострадал один человек. На обочине полицейские установили автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками, однако спустя более часа в процессе оформления первого ДТП произошла новая авария. Водитель "Камаза" сбил находившихся на проезжей части дороги двух сотрудников ОМВД и двух участников ДТП. В результате 38-летний мужчина и 36-летняя женщина от полученных травм скончались на месте, двое полицейских были госпитализированы. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
23 октября, 07:02РИА Новости
Житель Камчатки покусал полицейского
"Старший следователь следственного отдела ОМВД России по Каменскому району майор юстиции Владимир Шехов скончался 23 октября в областной клинической больнице имени Бурденко, куда был доставлен после дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
Руководство управления МВД России по Пензенской области выразило соболезнования родным и близким Шехова, у которого остались жена и двое детей.
0202930
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФМВД РФПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Архангельске убили мать шестерых детей
РИА
Новости
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Пассажиры на станции Отрадное
Пассажир, упавший на рельсы на станции "Отрадное" в московском метро, погиб
Лента
новостей
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
В Чечне похоронят трех братьев, погибших в перестрелке в Ростовской области
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Карабин производства компании ORSIS
Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов рядом со зданием Басманного суда. 24 октября 2019
Сын Михаила Абызова уехал в США
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Собака породы золотистый ретривер
В Германии родился щенок мятного цвета
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани. 23 октября 2019
Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
Ислам Кадыров
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Родственник убитого в Ростовской области фермера рассказал о перестрелке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
Лента новостейМолния