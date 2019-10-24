Под Пензой умер полицейский, пострадавший при оформлении ДТП

САМАРА, 24 окт - РИА Новости. Один из сотрудников полиции, пострадавших при оформлении ДТП на трассе Тамбов-Пенза, скончался в областной клинической больнице, сообщает в четверг пресс-служба управления МВД по Пензенской области.

Ранее полиция сообщала, что вечером 11 октября сотрудники районного отдела МВД выехали на место ДТП на 218-м километре трассы Тамбов-Пенза, в котором пострадал один человек. На обочине полицейские установили автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками, однако спустя более часа в процессе оформления первого ДТП произошла новая авария. Водитель "Камаза" сбил находившихся на проезжей части дороги двух сотрудников ОМВД и двух участников ДТП. В результате 38-летний мужчина и 36-летняя женщина от полученных травм скончались на месте, двое полицейских были госпитализированы. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело.