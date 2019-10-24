История с задержанием Билалова в США не в компетенции Кремля, заявил Песков

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. История с задержанием в США бизнесмена Ахмеда Билалова не находится в компетенции Кремля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Билалов был арестован в своем доме во Флориде сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США 22 октября в связи с нарушением правил пребывания в стране. В настоящее время он находится под стражей в ожидании процедуры высылки.
"Вы знаете, там есть определенные контакты с тем, чтобы получить информацию. Это все-таки гражданин Российской Федерации. Какие-либо другие аспекты этой истории, этого сюжета не находятся в компетенции администрации президента и Кремля", – ответил Песков на вопрос журналистов о том, будут ли российские власти добиваться экстрадиции Билалова.
Билалов был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Посетивший в начале 2013 года олимпийскую стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике Билалова, чья компания отвечала за проект. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.