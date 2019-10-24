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РИА Новости

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

12:03 24.10.2019 (обновлено: 13:40 24.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка". 24 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Кремле сейчас не думают о преемнике президента РФ Владимира Путина, идет напряженная работа, до выборов еще далеко, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы совершенно правильно сказали, что до выборов президентских еще далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь", - сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько возможных преемников Путина есть сейчас, учитывая, что до окончания срока полномочий президента еще далеко.
Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли для себя президент РФ какой-то предельный возраст, "идеальный" для того, чтобы прекратить заниматься своей деятельностью, Песков сказал: "Работа президента у нас регламентируется конституцией".
"Нет, видение у него заключается в следовании конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона", - добавил он.
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23 октября, 19:01Радио Sputnik
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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За него только роботы и голосуют.
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Они напрасно думают, что Вова будет бессмертный.
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