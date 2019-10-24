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РИА Новости

Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе

12:03 24.10.2019 (обновлено: 13:26 24.10.2019)
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© Depositphotos / YKDПепельница на балконе
Пепельница на балконе
© Depositphotos / YKD
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе. Об этом говорится в пресс-релизе суда.
Иск против женщины подал ее сосед, живущий этажом ниже. Он требовал, чтобы ей запретили курить на балконе, а моральный вред оценил в десять тысяч рублей. При этом обе стороны не оспаривали сам факт курения.
Суд признал, что в законе нет нормы, запрещающей курение на балконе, но частично удовлетворил требование истца.

"Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", — отметили в суде.

Сигарета в пепельнице
7 октября, 11:33РИА Новости
В России выписали первый штраф из-за курения на балконе
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Челябинская областьОбщество
Популярные комментарии
Молодец . Курение вредить здоровью не только курящего, но и окружающих. Россиян нужно воспитывать , уважать тех кто вокруг них находиться . Это касаемо и шума по ночам или выходным . За это нужно тоже ввести штрафы, при чем большие .
24 октября, 12:21
freizdorf
92401562
Соседу с нижнего этажа - а ничего, что табачный дым вниз не распространяется, а как все дымы - улетучивается вверх..?
24 октября, 12:34
vvvdok
91800164
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