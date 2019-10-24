Песков напомнил, какую цель преследует Россия в Сирии

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия преследует в Сирии единственную цель - обеспечить политическое урегулирование, целостность и суверенитет САР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон призывает Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии.

"Что касается доверять или нет кому-то в каких-то сделках. Во-первых, это не сделки, это меморандум о взаимопонимании, который был между президентами двух стран (РФ и Турции - ред.), который был согласован после переговоров", - сказал Песков журналистам.

"Во-вторых, еще раз хочется повторить, что здесь достаточно вспомнить ситуацию с курдами, которые вряд ли склонны доверять обещаниям своих недавних ближайших партнеров", - добавил он.

По его словам, нужно ориентироваться на реальность. "Российская Федерация, президент (Владимир) Путин преследует только одну цель - обеспечить политическое урегулирование ситуации в Сирии, обеспечить целостность и суверенитет Сирийской Арабской Республики, именно на это нацелены все действия, которые осуществляются в Сирии", - подчеркнул Песков.