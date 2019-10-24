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РИА Новости
Война в Сирии

Песков напомнил, какую цель преследует Россия в Сирии

12:02 24.10.2019 (обновлено: 12:12 24.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия преследует в Сирии единственную цель - обеспечить политическое урегулирование, целостность и суверенитет САР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон призывает Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии.
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"Что касается доверять или нет кому-то в каких-то сделках. Во-первых, это не сделки, это меморандум о взаимопонимании, который был между президентами двух стран (РФ и Турции - ред.), который был согласован после переговоров", - сказал Песков журналистам.
"Во-вторых, еще раз хочется повторить, что здесь достаточно вспомнить ситуацию с курдами, которые вряд ли склонны доверять обещаниям своих недавних ближайших партнеров", - добавил он.
По его словам, нужно ориентироваться на реальность. "Российская Федерация, президент (Владимир) Путин преследует только одну цель - обеспечить политическое урегулирование ситуации в Сирии, обеспечить целостность и суверенитет Сирийской Арабской Республики, именно на это нацелены все действия, которые осуществляются в Сирии", - подчеркнул Песков.
Во вторник президенты России и Турции подписали меморандум, который предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
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