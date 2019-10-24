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РИА Новости

В Кремле не комментируют решение суда по декларации об амнистии капитала

12:02 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Кремль не комментирует решение суда по поводу использования декларации об амнистии капитала в уголовных делах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала. По данным газеты, Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
22 октября, 12:57РИА Новости
Песков переадресовал ученым вопрос о данных Росстата о благополучии россиян
"Мы традиционно не комментируем решения судов и не можем комментировать решение Верховного суда. Не буду этого делать", – ответил Песков журналистам на вопрос, как это решение соотносится со словами президента о том, что бизнес за эти декларации преследовать не будут.
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Дмитрий ПесковРоссияЭкономика
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