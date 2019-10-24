Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T12:01Z
https://ria.ru/20191024/1560155869.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156008/27/1560082756_0:0:2805:1578_1036x0_80_0_0_7cd710fe8452c59d23f1efdf8ee3c003.jpg
РИА Новости

"Росгеология" поможет Судану в изучении потенциала провинции Нил

12:00 24.10.2019 (обновлено: 12:01 24.10.2019)
113
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Росгеология" договорилась с провинцией Нил республики Судан о совместном изучении геологического потенциала африканского региона, сообщает российская компания.
Соответствующее соглашение о намерениях было подписано в рамках экономического форума Россия-Африка в Сочи.
"В соответствии с подписанным документом, приоритетными направлениями сотрудничества сторон будут систематизация и оптимизация базы геологических данных по минеральному потенциалу провинции Нил, геологический мониторинг окружающей среды, составление моделей рудных полей и организация контроля добычи минеральных ресурсов", - говорится в сообщении.
Согласно документу, "Росгеология" также займется разработкой технологических решений по переработке горной породы и подбором оборудования, мониторингом состояния грунтовых вод, проведет геолого-технологическое изучение участков накопления техногенных образований, а также картографические и геодезические работы.
"Для изучения и проведения оценки проектов, представляющих взаимный интерес, стороны договорились создать постоянную рабочую группу", - говорится в сообщении.
Экономический форум Россия-Африка проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и государственный министр иностранных дел Республики Судан Камаль Исмаил во время встречи в Москве. 27 сентября 2016
23 октября, 03:49РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Судана
210000
Обсудить 0
РосгеологияСуданРоссияЭкономика
Рекомендуем
Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
В Ярославле открывается международный форум "Культура в действии"
РИА
Новости
Выгрузка мусора на мусороперерабатывающем заводе
Мусорная реформа в Ленобласти завершится 1 ноября
Бурый медведь
Медведи и волки стали выходить к поселкам в четырех районах Карелии
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
В Кремле оценили перспективы поставок С-400 Судану
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют решение суда по декларации об амнистии капитала
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Песков заявил, что вопрос о плотине на Ниле обсуждался на форуме в Сочи
Предупреждающая надпись для пешеходов, нанесенная на асфальте перед переходом
Телемост юных инспекторов движения состоится 24 октября
Волга
В Саратовской области зафиксировали выброс нефтепродуктов в Волгу
Экономический форум Россия - Африка
"Росгеология" подписала соглашения о сотрудничестве в Южном Судане и Руанде
Эконалог и финский путь: эксперты обсудили проблемы переработки мусора в РФ
Эконалог и финский путь: эксперты обсудили проблемы переработки мусора в РФ
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин встретится с главами Анголы и Кении
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и государственный министр иностранных дел Республики Судан Камаль Исмаил во время встречи в Москве. 27 сентября 2016
Межгосударственные отношения России и Судана
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Бедность населения не способствует экономическому развитию, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
Лента новостейМолния