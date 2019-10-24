"Росгеология" поможет Судану в изучении потенциала провинции Нил

Флаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "Росгеология" договорилась с провинцией Нил республики Судан о совместном изучении геологического потенциала африканского региона, сообщает российская компания.

Соответствующее соглашение о намерениях было подписано в рамках экономического форума Россия-Африка в Сочи.

"В соответствии с подписанным документом, приоритетными направлениями сотрудничества сторон будут систематизация и оптимизация базы геологических данных по минеральному потенциалу провинции Нил, геологический мониторинг окружающей среды, составление моделей рудных полей и организация контроля добычи минеральных ресурсов", - говорится в сообщении.

Согласно документу, "Росгеология" также займется разработкой технологических решений по переработке горной породы и подбором оборудования, мониторингом состояния грунтовых вод, проведет геолого-технологическое изучение участков накопления техногенных образований, а также картографические и геодезические работы.

"Для изучения и проведения оценки проектов, представляющих взаимный интерес, стороны договорились создать постоянную рабочую группу", - говорится в сообщении.