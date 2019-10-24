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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии сейчас нет реальных боевых действий, заявили в Минобороны

12:00 24.10.2019 (обновлено: 12:13 24.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Реальных боевых действий в Сирии сейчас нет, заявил РИА Новости в четверг источник в Минобороны России.
"Все остановлено", - сказал он.
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани
Вчера, 11:54Война в Сирии
Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию
Во вторник по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи был подписан российско-турецкий меморандум, согласно которому в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира".
Со среды на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от границы.
После этого начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах 10 километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Сирии.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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