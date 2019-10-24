В Сирии сейчас нет реальных боевых действий, заявили в Минобороны

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Реальных боевых действий в Сирии сейчас нет, заявил РИА Новости в четверг источник в Минобороны России.

"Все остановлено", - сказал он.

Во вторник по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи был подписан российско-турецкий меморандум, согласно которому в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира".

Со среды на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от границы.