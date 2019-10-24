Найденную в Третьяковке картину Головина доставят в Грозный

ГРОЗНЫЙ, 24 окт – РИА Новости. Картина Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", обнаруженная на выставке в Государственной Третьяковской галерее, в ближайшее время будет доставлена в Чечню, принадлежность полотна грозненскому музею подтверждена, сообщил РИА Новости в четверг директор Национального музея Чечни Ваха Асталов.

Ранее в среду сообщалось, что Третьяковская галерея готова организовать передачу картины ученика Василия Поленова Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке" Национальному музею Чеченской Республики в Грозном. Картина была снята с выставки Поленова в Третьяковке после того, как появилась информацию о ее принадлежности грозненскому музею. Картина была утрачена в ходе боевых действий в республике в 1995 году. Все это время она находилась в частной коллекции и владелец, как только узнал ее историю, согласился передать ее Национальному музею Чечни.

"Вопрос с картиной окончательно решился лишь накануне. Сегодня я свяжусь с директором Третьяковки, уточним дату передачи картины. Они уже готовы нам ее вернуть. Очевидно, мы с министром культуры республики примем эту картину и доставим ее в Грозный в ближайшее время", - сказал Асталов.

По его словам, принадлежность картины подтверждена документами, по которым она проходила реставрацию в Москве, как принадлежащая музею изобразительного искусства имени Захарова в Грозном.

"Приобретатель картины, владелец частной коллекции, приобрел ее на законном основании. Он ее не прятал, выставлял, и когда сказали, что это собственность музея, сразу согласился ее передать. Такие люди достойны уважения", - заметил Асталов.

Он подчеркнул, что в ходе военных действий из музеев Чечни пропали тысячи экспонатов, они объявлены в розыск, и возвращение даже одного экземпляра является большим событием для республики. Архивная база, по его словам, сгорела во время войны, сохранилась лишь незначительная часть – порядка двухсот паспортов картин музея изобразительного искусства из более тысячи полотен.

"Мы восстанавливаем документацию по архивным материалам Третьяковки, Эрмитажа и других музеев, которые нам передавали эти картины", - заметил Асталов.

За послевоенные годы в Национальный музей Чечни удалось вернуть более 50 работ, среди них картины известных художников, которые находили в результате следственных мероприятий в разных точках мира. Так, на аукционе Сотбис в Лондоне в 2001 году были найдены и изъяты две картины – портреты дочери и зятя Суворова авторства Щукина и графини Зубовой, автор – Молинари. В 2017 году в Грозный вернулась картина Василия Тропинина "Мальчик с книгой", найденная в Москве, а в Приморском крае на "черном рынке" нашли картину Маковского "Портрет барона Рокоссовского". Асталов уточнил, что еще более 60 картин находятся на реставрации в Москве, в том числе работа Франца Рубо "Пленение Шамиля".