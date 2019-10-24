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РИА Новости
Культура

Найденную в Третьяковке картину Головина доставят в Грозный

11:58 24.10.2019
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 окт – РИА Новости. Картина Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", обнаруженная на выставке в Государственной Третьяковской галерее, в ближайшее время будет доставлена в Чечню, принадлежность полотна грозненскому музею подтверждена, сообщил РИА Новости в четверг директор Национального музея Чечни Ваха Асталов.
Ранее в среду сообщалось, что Третьяковская галерея готова организовать передачу картины ученика Василия Поленова Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке" Национальному музею Чеченской Республики в Грозном. Картина была снята с выставки Поленова в Третьяковке после того, как появилась информацию о ее принадлежности грозненскому музею. Картина была утрачена в ходе боевых действий в республике в 1995 году. Все это время она находилась в частной коллекции и владелец, как только узнал ее историю, согласился передать ее Национальному музею Чечни.
"Вопрос с картиной окончательно решился лишь накануне. Сегодня я свяжусь с директором Третьяковки, уточним дату передачи картины. Они уже готовы нам ее вернуть. Очевидно, мы с министром культуры республики примем эту картину и доставим ее в Грозный в ближайшее время", - сказал Асталов.
По его словам, принадлежность картины подтверждена документами, по которым она проходила реставрацию в Москве, как принадлежащая музею изобразительного искусства имени Захарова в Грозном.
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"Приобретатель картины, владелец частной коллекции, приобрел ее на законном основании. Он ее не прятал, выставлял, и когда сказали, что это собственность музея, сразу согласился ее передать. Такие люди достойны уважения", - заметил Асталов.
Он подчеркнул, что в ходе военных действий из музеев Чечни пропали тысячи экспонатов, они объявлены в розыск, и возвращение даже одного экземпляра является большим событием для республики. Архивная база, по его словам, сгорела во время войны, сохранилась лишь незначительная часть – порядка двухсот паспортов картин музея изобразительного искусства из более тысячи полотен.
"Мы восстанавливаем документацию по архивным материалам Третьяковки, Эрмитажа и других музеев, которые нам передавали эти картины", - заметил Асталов.
За послевоенные годы в Национальный музей Чечни удалось вернуть более 50 работ, среди них картины известных художников, которые находили в результате следственных мероприятий в разных точках мира. Так, на аукционе Сотбис в Лондоне в 2001 году были найдены и изъяты две картины – портреты дочери и зятя Суворова авторства Щукина и графини Зубовой, автор – Молинари. В 2017 году в Грозный вернулась картина Василия Тропинина "Мальчик с книгой", найденная в Москве, а в Приморском крае на "черном рынке" нашли картину Маковского "Портрет барона Рокоссовского". Асталов уточнил, что еще более 60 картин находятся на реставрации в Москве, в том числе работа Франца Рубо "Пленение Шамиля".
Довоенный Чеченский республиканский музей изобразительных искусств имени Захарова комплектовался всем музейным миром СССР. В конце 1994 года, по данным министерства культуры республики, в нем насчитывалось более 3270 единиц хранения. Из них около 950 произведений живописи, 1200 - графики, 170 скульптурных работ, около тысячи произведений декоративно-прикладного искусства.
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КультураМоскваЧечняТретьяковская галерея
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