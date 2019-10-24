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РИА Новости

Почти 900 человек эвакуировали из ТЦ на юге Москвы

11:56 24.10.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Порядка 900 человек эвакуировали из торгового центра на юге Москвы после возгорания в вытяжной вентиляции здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из-за задымления на крыше торгового центра по адресу: улица Ленинская Слобода, 26 эвакуированы почти 900 человек", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 11.17 поступило сообщение о возгорании в вытяжке четырехэтажного торгового центра на улице Ленинская Слобода. "Люди вышли, подразделения на месте, работают", - отметил представитель ведомства.
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