Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию

МОСКВА, 24 — РИА Новости. В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.

После заключения во вторник договоренностей с Турцией министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что для патрулирования оговоренных территорий сил российской военной полиции пока хватит, но в будущем нужна будет дополнительная техника. Также в Минобороны планировали уточнить, потребуются ли подкрепления по личному составу.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые прошли 22 октября в Сочи, был подписан российско-турецкий меморандум. Согласно документу, силы самообороны курдов отводятся на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира".

Со среды на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, призванные содействовать выводу курдов.