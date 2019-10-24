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РИА Новости
Война в Сирии

Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию

11:54 24.10.2019 (обновлено: 12:45 24.10.2019)
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© AP Photo / StringerРоссийская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани
© AP Photo / Stringer
МОСКВА, 24 — РИА Новости. В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.
После заключения во вторник договоренностей с Турцией министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что для патрулирования оговоренных территорий сил российской военной полиции пока хватит, но в будущем нужна будет дополнительная техника. Также в Минобороны планировали уточнить, потребуются ли подкрепления по личному составу.
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По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые прошли 22 октября в Сочи, был подписан российско-турецкий меморандум. Согласно документу, силы самообороны курдов отводятся на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира".
Со среды на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, призванные содействовать выводу курдов.
После этого начинается совместное патрулирование оговоренной территории российскими и турецкими военными в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииВойна в СирииСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Круто? То что русские ребята гибнут на войне, которая идёт для удовлетворения коммерческих интересов правительства?
24 октября, 12:02
ЛРЛюблюРодинунегосударство Русский
2412226142
За что гибнут русские пацаны? Кому нужна эта война, кто получит сверхдоходы и кто из граждан России считает, что помогать какой-то там Сирии важнее, чем людям, которые выживают в нашей стране на минимальный оклад?
24 октября, 12:05
ЛРЛюблюРодинунегосударство Русский
1852264126
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