Пол Уилан назвал себя "мистером Бином на каникулах"

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан заявил, что власти РФ воспринимают его как агента разведки, тогда как на самом деле он "мистер Бин на каникулах".

В четверг при оглашении решения о продлении меры пресечения на два месяца Уилан перебил судью и зачитал обращение к прессе.

"Меня обвиняют в том, что я не совершал. Российские власти заявляют, что поймали агента 007 при исполнении, на самом деле это был мистер Бин на каникулах", - сказал он, вновь заявив, что его права не соблюдаются.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.