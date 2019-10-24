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РИА Новости

Пол Уилан назвал себя "мистером Бином на каникулах"

11:53 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан заявил, что власти РФ воспринимают его как агента разведки, тогда как на самом деле он "мистер Бин на каникулах".
В четверг при оглашении решения о продлении меры пресечения на два месяца Уилан перебил судью и зачитал обращение к прессе.
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"Меня обвиняют в том, что я не совершал. Российские власти заявляют, что поймали агента 007 при исполнении, на самом деле это был мистер Бин на каникулах", - сказал он, вновь заявив, что его права не соблюдаются.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.
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Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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