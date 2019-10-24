Более двух тысяч машин скорой оборудовали системой охраны от нападений

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Росгвардия оборудовала порядка двух тысяч машин скорой помощи в России системой автоохраны "АВО", сообщил РИА Новости представитель НИЦ "Охрана" Росгвардии на выставке "Интерполитех-2019".

"Очень широкое распространение эта система получила после серии резонансных нападений на сотрудников скорой помощи и после этого была внедрена система защиты. Уже установлено порядка двух тысяч комплектов на автомашинах скорой помощи по всем регионам", - рассказал представитель Росгвардии.

По словам собеседника агентства, благодаря этой системе уже удалось предотвратить нападения в ряде регионов, в частности, в Волгоградской области.