ФСИН опровергла применение пистолета сотрудниками СИЗО к Полу Уилану

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла заявления обвиняемого в шпионаже Пола Уилана о якобы угрозах ему пистолетом в Лефортовском СИЗО в Москве, заявив, что они не соответствуют действительности.
В четверг во время заседания Лефортовского суда, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения, Уилан жаловался на охрану, которая якобы угрожала ему пистолетом.
4 сентября, 18:37РИА НовостиСледствие завершило расследование дела Пола Уилана
"Озвученные обвинения (об угрозах пистолетом сотрудниками Лефортовского СИЗО Уилану – ред.) не соответствуют действительности, так как сотрудники изолятора, непосредственно работающие с обвиняемыми, служат без оружия", - сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ФСИН.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.