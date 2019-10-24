ФСИН опровергла применение пистолета сотрудниками СИЗО к Полу Уилану

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла заявления обвиняемого в шпионаже Пола Уилана о якобы угрозах ему пистолетом в Лефортовском СИЗО в Москве, заявив, что они не соответствуют действительности.

В четверг во время заседания Лефортовского суда, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения, Уилан жаловался на охрану, которая якобы угрожала ему пистолетом.

"Озвученные обвинения (об угрозах пистолетом сотрудниками Лефортовского СИЗО Уилану – ред.) не соответствуют действительности, так как сотрудники изолятора, непосредственно работающие с обвиняемыми, служат без оружия", - сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ФСИН.