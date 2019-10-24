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РИА Новости

ФСИН опровергла применение пистолета сотрудниками СИЗО к Полу Уилану

11:48 24.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла заявления обвиняемого в шпионаже Пола Уилана о якобы угрозах ему пистолетом в Лефортовском СИЗО в Москве, заявив, что они не соответствуют действительности.
В четверг во время заседания Лефортовского суда, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения, Уилан жаловался на охрану, которая якобы угрожала ему пистолетом.
Гражданин США Пол Уилан в суде
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"Озвученные обвинения (об угрозах пистолетом сотрудниками Лефортовского СИЗО Уилану – ред.) не соответствуют действительности, так как сотрудники изолятора, непосредственно работающие с обвиняемыми, служат без оружия", - сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ФСИН.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Гражданин США Пол Уилан
26 августа, 14:16РИА Новости
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Пол УиланФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияСШАПроисшествия
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