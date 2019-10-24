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РИА Новости
Школа волонтера

Потомки героев Второй мировой войны почтили память победителей в Белграде

11:47 24.10.2019
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© РИА Новости / Олег ИвановПотомки героев Второй мировой войны почтили память победителей в Белграде О
Потомки героев Второй мировой войны почтили память победителей в Белграде О
© РИА Новости / Олег Иванов
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Представители движения "Волонтеры Победы" ‒ потомки героев Второй мировой войны и освободителей Белграда ‒ почтили память победителей в столице Сербии. Они приняли участие в мероприятиях, проходивших с 18 по 21 октября и приуроченных к 75-летию освобождения Белграда, говорится на сайте всероссийского общественного движения.
Волонтеры посетили памятники героям Великой Отечественной войны в Панчево и Старчево, а также встретились с ветеранами.
"Этот проект для нашей семьи − возможность прочувствовать историю, побывав на месте, где воевал твой предок, и рассказывать ее другим поколениям", − цитирует сайт Анастасию Праксину, правнучку Героя Советского Союза, освободителя Белграда Поликарпа Анпилогова.
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Также волонтеры почтили память павших солдат, приняв участие в акции "Дороги Победы". К мероприятию присоединились и сербские школьники. Вместе с активистами они посетили места боевой славы, побывали в Мемориальном комплексе освободителям города, где стали участниками памятной церемонии.
"У нас не вспоминали ни Вторую мировую войну, ни Победу. Просто это как-то само собой получилось. До 2008 года даже не праздновали освобождение Белграда", − приводит сайт цитату волонтера Александра Айдиновича, заместителя руководителя координационного совета российских соотечественников Республики Сербия.
Премьер РФ Дмитрий Медведев, находившийся с визитом в Сербии 19 октября, также принял участие в торжествах и вместе с главой правительства республики Аной Брнабич возложил венки к монументу освободителям Белграда и монументу советским воинам, погибшим при освобождении столицы Сербии.
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Школа волонтераВеликая Отечественная война (1941-1945)Сербия
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