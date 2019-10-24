Кучерена заявил, что Сноудену нравится жить в России

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену нравится жить в России, ему здесь достаточно комфортно, но если он захочет, его статус позволяет ему уехать в другую страну, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.

"Ему на сегодняшний день достаточно комфортно в России. Он живет здесь, женился, особо проблем нет... Он к России относится очень хорошо, к гражданам России, мы неоднократно этот вопрос обсуждали", - сказал Кучерена.

Он отметил, что сообщения ряда СМИ о "ловушке" Сноудена в России - нечестная трактовка ситуации, в которой оказался его подопечный.

"Это тема известна, что он летел не в Россию, а в Латинскую Америку. Когда журналисты или еще кто-то пытаются интерпретировать это как некую ловушку, заточение, это нечестно. Сами американцы его здесь заблокировали, аннулировали ему паспорт, и он дальше не мог вылететь", - пояснил адвокат.

По его словам, нынешний статус Сноудена позволяет ему при желании уехать из РФ. "Если захочет куда-то уехать, ему статус это позволяет, он может выехать в любую страну и жить", - отметил Кучерена.