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РИА Новости

Кучерена заявил, что Сноудену нравится жить в России

11:46 24.10.2019
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© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену нравится жить в России, ему здесь достаточно комфортно, но если он захочет, его статус позволяет ему уехать в другую страну, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.
"Ему на сегодняшний день достаточно комфортно в России. Он живет здесь, женился, особо проблем нет... Он к России относится очень хорошо, к гражданам России, мы неоднократно этот вопрос обсуждали", - сказал Кучерена.
Он отметил, что сообщения ряда СМИ о "ловушке" Сноудена в России - нечестная трактовка ситуации, в которой оказался его подопечный.
"Это тема известна, что он летел не в Россию, а в Латинскую Америку. Когда журналисты или еще кто-то пытаются интерпретировать это как некую ловушку, заточение, это нечестно. Сами американцы его здесь заблокировали, аннулировали ему паспорт, и он дальше не мог вылететь", - пояснил адвокат.
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По его словам, нынешний статус Сноудена позволяет ему при желании уехать из РФ. "Если захочет куда-то уехать, ему статус это позволяет, он может выехать в любую страну и жить", - отметил Кучерена.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
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Эдвард СноуденАнатолий КучеренаРоссияОбщество
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