Эксперты назвали страны, в которых российские туристы отдыхают дольше всего

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские туристы, выезжающие за рубеж самостоятельно, проводят самый длинный отпуск в странах Юго-Восточной Азии, сообщает Aviasales.

Специалисты сервиса изучили статистику бронирования авиабилетов за 2019 год с вылетом в 185 стран и выяснили, на какой срок в среднем путешественники летают по тем или иным направлениям.

Выяснилось, что отпуск продолжительностью более 14 дней туристы проводят в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Филиппинах, Малайзии, Камбодже, Лаосе и Мьянме. Некоторые отправляются на двухнедельные каникулы на Фиджи, в Камерун, Парагвай, Гондурас и Руанду.

Полторы-две недели отдыхающие чаще всего проводят в Черногории, Узбекистане, Болгарии, США, Китае, Египте, Японии, на Мальте, Мальдивах и Сейшелах. Среди необычных направлений эксперты выделяют Коморские острова, Кот д'Ивуар, Зимбабве, Пуэрто-Рико и Барбадос.

На семь-десять дней туристы летают в основном в Европу — Италию, Францию, Германию, Испанию, Грецию, Великобританию, Португалию, Сербию, Хорватию и Исландию. Из дальних стран они выбирают Гонконг, Макао, Гренаду, Кувейт, Оман и Тайвань.