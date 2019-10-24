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РИА Новости
Туризм

Эксперты назвали страны, в которых российские туристы отдыхают дольше всего

13:02 24.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтдых в Таиланде
Отдых в Таиланде
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские туристы, выезжающие за рубеж самостоятельно, проводят самый длинный отпуск в странах Юго-Восточной Азии, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса изучили статистику бронирования авиабилетов за 2019 год с вылетом в 185 стран и выяснили, на какой срок в среднем путешественники летают по тем или иным направлениям.
Выяснилось, что отпуск продолжительностью более 14 дней туристы проводят в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Филиппинах, Малайзии, Камбодже, Лаосе и Мьянме. Некоторые отправляются на двухнедельные каникулы на Фиджи, в Камерун, Парагвай, Гондурас и Руанду.
Полторы-две недели отдыхающие чаще всего проводят в Черногории, Узбекистане, Болгарии, США, Китае, Египте, Японии, на Мальте, Мальдивах и Сейшелах. Среди необычных направлений эксперты выделяют Коморские острова, Кот д'Ивуар, Зимбабве, Пуэрто-Рико и Барбадос.
На семь-десять дней туристы летают в основном в Европу — Италию, Францию, Германию, Испанию, Грецию, Великобританию, Португалию, Сербию, Хорватию и Исландию. Из дальних стран они выбирают Гонконг, Макао, Гренаду, Кувейт, Оман и Тайвань.
Меньше недели путешественники проводят в России, Турции, Белоруссии, Армении, Чехии, Нидерландах, Латвии, Швейцарии, Польше, Бельгии и еще в 13 государствах, свидетельствуют данные сервиса.
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