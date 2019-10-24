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РИА Новости
Культура

В Сети появились первые отзывы на "Маленьких женщин" с Мэрил Стрип

11:52 24.10.2019
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© Columbia Pictures Corporation (2019)Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
© Columbia Pictures Corporation (2019)
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Первые отзывы на фильм "Маленькие женщины" Греты Гервиг появились в Сети после допремьерного показа картины, сообщает Independent.
Журналисты назвали ленту "чудесной" адаптацией романа Луизы Мэй Олкотт 1868 года и решили, что режиссер достойна премии "Оскар".
Обозреватель из People подчеркнула, что "сделанный кропотливо и с любовью фильм превзошел все ожидания", а также отметила "невероятно талантливый актерский состав".
Восторженных отзывов удостоились, примерно, в равных пропорциях Сирша Ронан, Флоренс Пью и Тимоти Шаламе.
Помимо них в картине сыграли Мэрил Стрип, Лора Дерн и Эмма Уотсон.
Мировая премьера "Маленьких женщин" ожидается 27 декабря, а в России фильм выходит на большие экраны 30 января.
Кадр из фильма Маленькие женщины
14 августа, 06:15Культура
Появился трейлер фильма "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон и Мэрил Стрип
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КультураКино и сериалыНовости культурыСирша РонанЭмма Уотсон
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