В Сети появились первые отзывы на "Маленьких женщин" с Мэрил Стрип

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Первые отзывы на фильм "Маленькие женщины" Греты Гервиг появились в Сети после допремьерного показа картины, . Первые отзывы на фильм "Маленькие женщины" Греты Гервиг появились в Сети после допремьерного показа картины, сообщает Independent.

Журналисты назвали ленту "чудесной" адаптацией романа Луизы Мэй Олкотт 1868 года и решили, что режиссер достойна премии "Оскар".

Обозреватель из People подчеркнула, что "сделанный кропотливо и с любовью фильм превзошел все ожидания", а также отметила "невероятно талантливый актерский состав".

Восторженных отзывов удостоились, примерно, в равных пропорциях Сирша Ронан, Флоренс Пью и Тимоти Шаламе.

Помимо них в картине сыграли Мэрил Стрип, Лора Дерн и Эмма Уотсон.