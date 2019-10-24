Пассажир, упавший на рельсы на станции "Отрадное" в московском метро, погиб

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Человек погиб после падения на рельсы на станции метро "Отрадное" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Twitter , что на "серой" ветке московского метро произошел сбой из-за падения пассажира на пути. Движение поездов от "Савеловской" до "Алтуфьево" уже восстановлено. Ранее пресс-служба столичной подземки сообщила в, что на "серой" ветке московского метро произошел сбой из-за падения пассажира на пути. Движение поездов от "Савеловской" до "Алтуфьево" уже восстановлено.

"В 11.00 на станции "Отрадное" произошло падение человека на рельсы на первый путь в сторону центра. Погибший извлечен", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 11.15 движение поездов было восстановлено в штатном режиме.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене подтвердили информацию о гибели человека. "Около 10:35 на станции метро "Отрадное" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена с платформы на жёсткий путь под прибывающий электропоезд упала женщина. Прибывшие на место медики констатировали смерть пассажира", - рассказал собеседник агентства.