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РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о мокром снеге в европейской части России

11:38 24.10.2019 (обновлено: 13:08 24.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка в Первомайском сквере Новосибирска
Девушка в Первомайском сквере Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка в Первомайском сквере Новосибирска. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В начале следующей недели мощный циклон принесет похолодание в европейскую часть России и спровоцирует понижение атмосферного давления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в ближайшие дни будет довольно тепло.

"Сейчас нужно наслаждаться погодой, она будет облачной, совсем небольшие дождики будут, может быть, чуть более сильные в воскресенье. Но температура будет высокая — до 15 градусов", — сказал Вильфанд.

На следующей неделе, отметил специалист, прогнозируется резкое изменение циркуляции. Понедельник будет переходным днем с температурой от плюс семи до плюс 12, а со вторника начнется похолодание: ночью температура опустится к нулевой отметке, а днем не превысит пяти-шести градусов.
"То есть температура только-только приблизится к своей норме. Возможны осадки в разной фазе, не исключены осадки в виде мокрого снега", — добавил Вильфанд.
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Как пояснил ученый, сейчас на европейскую территорию России поступает теплый воздух с запада и юго-запада.
"Огромный циклон, который сейчас находится далеко к востоку от Москвы, в западной Сибири, постепенно двигается на восток. Москва и центр Европейской России окажутся в тыловой части этого циклона. Тут-то и начнут поступать холодные арктические воздушные массы. <...> Давление начнет понижаться. Это все будет в начале следующей недели", — уточнил он.
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