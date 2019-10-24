В Гидрометцентре предупредили о мокром снеге в европейской части России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В начале следующей недели мощный циклон принесет похолодание в европейскую часть России и спровоцирует понижение атмосферного давления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни будет довольно тепло.

"Сейчас нужно наслаждаться погодой, она будет облачной, совсем небольшие дождики будут, может быть, чуть более сильные в воскресенье. Но температура будет высокая — до 15 градусов", — сказал Вильфанд.

На следующей неделе, отметил специалист, прогнозируется резкое изменение циркуляции. Понедельник будет переходным днем с температурой от плюс семи до плюс 12, а со вторника начнется похолодание: ночью температура опустится к нулевой отметке, а днем не превысит пяти-шести градусов.

"То есть температура только-только приблизится к своей норме. Возможны осадки в разной фазе, не исключены осадки в виде мокрого снега", — добавил Вильфанд.

Как пояснил ученый, сейчас на европейскую территорию России поступает теплый воздух с запада и юго-запада.