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РИА Новости

Кучерена прокомментировал слова Сноудена о жизни в России

11:36 24.10.2019 (обновлено: 13:28 24.10.2019)
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© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Эдвард Сноуден критикует российскую власть, но это не значит, что ему не нравится в России, заявил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы бывшего сотрудника американских спецслужб.
Так он прокомментировал слова Сноудена о том, что он попал в России в ловушку и что ему сложно находиться в оппозиции к властям сразу двух стран.
Кучерена назвал высказывания СМИ на эту тему спекуляциями.
"Если он имеет собственное мнение по работе конкретных должностных лиц госвласти, это не значит, что ему не нравится Россия, что ему здесь плохо. Это не так. Я недавно с ним говорил, мы обсуждали многие вопросы, в том числе политические. Я точно не могу сказать, что я не видел ничего негативного по отношению к России", — сказал он.
Эдвард Сноуден
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По его словам, Сноуден всегда высказывал свою позицию по разным вопросам. "Мы живем в демократическом государстве, если что-то не нравится, почему человек не может высказать свое мнение? Конечно, может", — добавил адвокат.
Он подчеркнул, что Сноудену комфортно в России. "Он живет здесь, женился, особо проблем нет. <...> Он к России относится очень хорошо, к гражданам России, мы неоднократно этот вопрос обсуждали", — рассказал Кучерена.
Он добавил, что бывший агент никуда не собирается уезжать, хотя вид на жительство позволяет ему покинуть страну.
Адвокат также напомнил, что Сноуден подавал прошения об убежище в 27 стран, но никто на них не ответил. "Недавно вдруг МИД Франции заявил, что они готовы рассмотреть вопрос. Ну слушайте, ну ради бога, пусть рассматривает вопрос. Эдвард принимает решение, где ему жить, как его судьба будет дальше складываться", — заключил он.
В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. В США его обвинили в шпионаже, и Сноуден вылетел в Гонконг, а затем застрял в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где провел больше месяца. В итоге Россия предоставила ему временное убежище при условии, что он прекратит деятельность против США.
Год спустя Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Очередной раз срок его действия продлили в январе 2017-го — до 2020 года.
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Эдвард СноуденАнатолий КучеренаСШАВ мире
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