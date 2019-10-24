Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T11:31Z
https://ria.ru/20191024/1560153370.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150675/35/1506753513_0:0:3845:2163_1036x0_80_0_0_31ccfd516c2cae06269a490f95407392.jpg
РИА Новости

Макгоуэн подала в суд на Вайнштейна за попытки помешать огласке обвинений

11:31 24.10.2019
264
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Роуз Макгоуэн
Актриса Роуз Макгоуэн
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса Роуз Макгоуэн. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Американская актриса Роуз Макгоуэн, известная по сериалу "Зачарованные", подала в суд Лос-Анджелеса иск в отношении продюсера Харви Вайнштейна, обвинив его в попытках дискредитировать ее и помешать обнародованию ее обвинений в домогательствах, сообщает газета Los Angeles Times.
Помимо Вайнштейна, в иске, который подала актриса, также упоминаются имена его адвокатов и детективная фирма Black Cube, которую продюсер нанял для сбора компромата в отношении актрисы. Как отмечает издание, жалоба касается, в основном, событий 2017 года, когда актриса готовила к публикации свои мемуары, в которых обвинила Вайнштейна в изнасиловании. Актриса требует признать ответчиков виновными в ряде правонарушений, включая мошенничество и сговор, а также возместить ущерб, размер которого не уточняется.
Актриса Роуз Макгоуэн
2 июля, 15:35Культура
Актриса из "Зачарованных" заявила, что Харви Вайнштейн "украл" ее карьеру
"Харви Вайнштейну удалось удалось на протяжении десятилетий совершать насильственные действия и контролировать женщин и скрывать это потому, что у него была высококвалифицированная команда, которая работала от его имени, чтобы постоянно "заглушать" и дискредитировать его жертв", - говорится в заявлении Макгоуэн. "Его действия перевернули мою жизнь", - добавила она.
Адвокаты Вайнштена и его защитников отвергли эти обвинения. Представители других людей, упомянутых в иске, не ответили на просьбу прокомментировать заявление актрисы или были не доступны.
Макгоуэн была одной из первых актрис, обвинившей в домогательствах Вайнштейна в октябре 2017 года. Впоследствии к кампании против одной из самых влиятельных фигур Голливуда присоединились десятки женщин. После обвинений в домогательствах Вайнштейн был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ.
Роуз Макгоуэн известна по одной из главных ролей в популярном телесериале "Зачарованные", в котором актриса снималась с 2001 по 2006 год.
Продюсер Харви Вайнштейн
6 мая, 02:55РИА Новости
Дело американского продюсера Харви Вайнштейна
041017
Обсудить 3
Роуз МакгоуэнХарви ВайнштейнСШАВ мире
Рекомендуем
Плакаты с фотографией школьницы Нусрат Джахан Рафи на акции протеста в городе Дакка, Бангладеш
СМИ: суд в Бангладеш приговорил к смерти 16 человек за сожжение студентки
РИА
Новости
Гражданин США Пол Уилан
Пол Уилан назвал себя "мистером Бином на каникулах"
Участник движения Новое величие Сергей Гаврилов в Люблинском суде Москвы
Фигурант дела "Нового величия" попросил убежища на Украине
Эдвард Сноуден
Кучерена прокомментировал слова Сноудена о жизни в России
Лента
новостей
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Ни один свидетель не назвал Пола Уилана шпионом, заявил адвокат
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Замглавы МИД России обсудил с премьером ПНС Сарраджем ситуацию в Ливии
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани
Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян об угрозе наводнений в Великобритании
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Кадр из фильма Маленькие женщины (Little Women)
В Сети появились первые отзывы на "Маленьких женщин" с Мэрил Стрип
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Сгоревший в результате вооруженных столкновений автомобиль в Триполи, Ливия. 14 октября 2019
Путин: ситуация в Ливии – результат безответственной политики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Лента новостейМолния