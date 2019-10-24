Макгоуэн подала в суд на Вайнштейна за попытки помешать огласке обвинений

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Американская актриса Роуз Макгоуэн, известная по сериалу "Зачарованные", подала в суд Лос-Анджелеса иск в отношении продюсера Харви Вайнштейна, обвинив его в попытках дискредитировать ее и помешать обнародованию ее обвинений в домогательствах, сообщает газета Los Angeles Times.

Помимо Вайнштейна, в иске, который подала актриса, также упоминаются имена его адвокатов и детективная фирма Black Cube, которую продюсер нанял для сбора компромата в отношении актрисы. Как отмечает издание, жалоба касается, в основном, событий 2017 года, когда актриса готовила к публикации свои мемуары, в которых обвинила Вайнштейна в изнасиловании. Актриса требует признать ответчиков виновными в ряде правонарушений, включая мошенничество и сговор, а также возместить ущерб, размер которого не уточняется.

"Харви Вайнштейну удалось удалось на протяжении десятилетий совершать насильственные действия и контролировать женщин и скрывать это потому, что у него была высококвалифицированная команда, которая работала от его имени, чтобы постоянно "заглушать" и дискредитировать его жертв", - говорится в заявлении Макгоуэн. "Его действия перевернули мою жизнь", - добавила она.

Адвокаты Вайнштена и его защитников отвергли эти обвинения. Представители других людей, упомянутых в иске, не ответили на просьбу прокомментировать заявление актрисы или были не доступны.

Макгоуэн была одной из первых актрис, обвинившей в домогательствах Вайнштейна в октябре 2017 года. Впоследствии к кампании против одной из самых влиятельных фигур Голливуда присоединились десятки женщин. После обвинений в домогательствах Вайнштейн был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ.