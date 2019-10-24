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РИА Новости
Ивановская область

Бюджет Ивановской области на предстоящие три года запланирован с профицитом

11:30 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ИВАНОВО, 24 окт – РИА Новости. Объем средств бюджета, которые направят на развитие Ивановской области в будущем году по различным направлениям с учетом средств по национальным проектам, возрастет в два раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"На все три года областной бюджет запланирован с профицитом. Расходы на социальную поддержку граждан в следующем году составят 6,9 миллиарда рублей, сохранены все предусмотренные меры поддержки. Расходы на инфраструктуру и экономику - 6,3 миллиарда рублей. Дорожный фонд Ивановской области на 2020 год сформирован в объеме 4,5 миллиарда рублей", – добавил собеседник агентства.
В 2020 году на реализацию национальных проектов в бюджете предусмотрено 7,4 миллиарда рублей. С учетом реализации нацпроектов объем средств, направляемых на развитие, по сравнению с текущим годом увеличится в два раза и составит более 2,5 миллиарда рублей.
Доходы на 2020 год спрогнозированы в сумме 43,7 миллиарда рублей, расходная часть - 43,6 миллиарда рублей. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский уточнил, что доходная часть бюджета возрастет на семь процентов по сравнению с 2018 годом. "Более 62 процентов расходов областного бюджета будет направлено на социальную сферу, в абсолютных значениях запланировано около 28 миллиардов рублей", - сказал Станислав Воскресенский.
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В пресс-службе добавили, что в регионе последовательно снижается государственный долг. В абсолютных цифрах она сократился за два года с 16,8 миллиарда рублей до 14,2 миллиарда рублей.
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Ивановская областьСтанислав Воскресенский
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