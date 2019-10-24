СМИ: суд в Бангладеш приговорил к смерти 16 человек за сожжение студентки

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт – РИА Новости. Суд в Бангладеш в четверг приговорил 16 человек к смертной казни за убийство 19-летней студентки, которую они сожгли заживо в апреле текущего года, сообщает интернет-издание bdnews24.

По данным СМИ, девушку по имени Нусрат Джахан Рафи облили керосином и подожгли после того, как она отказалась отозвать жалобу на сексуальные домогательства со стороны директора одной из мусульманских школ-медресе. Этот резонансный случай спровоцировал волну протестов, которые прокатились по всей стране. Спустя несколько дней после случившегося пострадавшая скончалась в больнице от ожогов. В рамках расследования были арестованы 16 человек, большинство из которых впоследствии признали свою причастность к убийству.