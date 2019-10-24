СМИ: суд в Бангладеш приговорил к смерти 16 человек за сожжение студентки

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт – РИА Новости. Суд в Бангладеш в четверг приговорил 16 человек к смертной казни за убийство 19-летней студентки, которую они сожгли заживо в апреле текущего года, сообщает интернет-издание bdnews24.
По данным СМИ, девушку по имени Нусрат Джахан Рафи облили керосином и подожгли после того, как она отказалась отозвать жалобу на сексуальные домогательства со стороны директора одной из мусульманских школ-медресе. Этот резонансный случай спровоцировал волну протестов, которые прокатились по всей стране. Спустя несколько дней после случившегося пострадавшая скончалась в больнице от ожогов. В рамках расследования были арестованы 16 человек, большинство из которых впоследствии признали свою причастность к убийству.
"Данный вердикт показывает, что никому из убийц в Бангладеш не удастся уйти от правосудия. Пусть все знают, что у нас есть верховенство закона", - сказал журналистам после оглашения приговора прокурор Хафез Ахмед.
© AFP 2019 / Munir Uz ZamanПодозреваемый после оглашения смертного приговора для 16 человек, участвовавших в убийстве 19-летней студентки
Подозреваемый после оглашения смертного приговора для 16 человек, участвовавших в убийстве 19-летней студентки