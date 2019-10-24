Комплексы С-400 и "Панцирь-С" впервые перебросили для учений за рубежом

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Дивизион российских зенитных комплексов С-400 и батарея "Панцирь-С" впервые примут участие в учениях за рубежом, сообщает Минобороны.

"Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены в Сербию для участия во втором этапе совместного учения по ПВО "Славянский щит — 2019", — говорится в сообщении.

Комплексы развернут на авиабазе Батайница. Они станут частью российско-сербской группировки, которая отработает противовоздушную оборону района.

Кроме того, им предстоит выполнить задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Учения "Славянский щит — 2019" проводятся в первый раз. Они состоят из двух этапов: первый прошел в сентябре в Астраханской области, второй продлится до 29 октября в Сербии.

Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" разработаны и производятся концерном ВКО "Алмаз-Антей". Система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.