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РИА Новости

Комплексы С-400 и "Панцирь-С" впервые перебросили для учений за рубежом

11:27 24.10.2019 (обновлено: 14:44 24.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Дивизион российских зенитных комплексов С-400 и батарея "Панцирь-С" впервые примут участие в учениях за рубежом, сообщает Минобороны.
"Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены в Сербию для участия во втором этапе совместного учения по ПВО "Славянский щит — 2019", — говорится в сообщении.
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Комплексы развернут на авиабазе Батайница. Они станут частью российско-сербской группировки, которая отработает противовоздушную оборону района.
Кроме того, им предстоит выполнить задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.
Учения "Славянский щит — 2019" проводятся в первый раз. Они состоят из двух этапов: первый прошел в сентябре в Астраханской области, второй продлится до 29 октября в Сербии.
Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" разработаны и производятся концерном ВКО "Алмаз-Антей". Система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения при любой погоде и в любой радиоэлектронной обстановке. Комплекс также может защищать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.
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Панцирь-С1С-400 «Триумф»СербияРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Может, там их и оставить? С соответствующей защитой...
24 октября, 11:37
Владимир Ф. Быченков
7800070128
Это хорошо. Бандиты должны знать,что бомбить суверенные страны без ущерба для себя,теперь не получится.
24 октября, 12:22
Калибр Посейдоныч
6500000
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