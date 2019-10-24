Охват россиян плановыми прививками составляет более 97%, заявила Попова

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Около 97% населения России делают плановые профилактические прививки, что позволяет избегать тяжелых и летальных случаев инфекционных заболеваний, заявила в интервью РИА Новости на площадке форума "Россия - Африка" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня охват населения (детей и взрослых) плановыми профилактическими прививками в профильных возрастных группах в целом составляет более 97%. Это выше уровня, рекомендованного ВОЗ", - сказала Попова.