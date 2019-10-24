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РИА Новости

Охват россиян плановыми прививками составляет более 97%, заявила Попова

11:24 24.10.2019 (обновлено: 12:27 24.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит шприц для прививки
Медицинская сестра готовит шприц для прививки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра готовит шприц для прививки. Архивное фото
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Около 97% населения России делают плановые профилактические прививки, что позволяет избегать тяжелых и летальных случаев инфекционных заболеваний, заявила в интервью РИА Новости на площадке форума "Россия - Африка" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня охват населения (детей и взрослых) плановыми профилактическими прививками в профильных возрастных группах в целом составляет более 97%. Это выше уровня, рекомендованного ВОЗ", - сказала Попова.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме Россия - Африка в Сочи. 24 октября 2019
Вчера, 09:41Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Попова предупредила, что антибиотики могут перестать действовать
Она уточнила, что благодаря этому удается предупреждать тяжелые и летальные случаи заболеваний.
Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
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Анна ПоповаРоспотребнадзорРоссияОбщество
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