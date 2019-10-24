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РИА Новости

Молодежь считает формат ООН эффективным, показал опрос ВЦИОМ

11:23 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Почти половина россиян называют Организацию Объединенных наций (ООН) устаревшим форматом сотрудничества между странами, преимущественно это люди старшего поколения, а среди тех, кто считает ООН эффективной, больше всего молодежи, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Так, 48% опрошенных высказались о необходимости нового формата межгосударственного сотрудничества для решения важнейших проблем. Среди них преобладают представители старших поколений (старше 45 лет). При этом каждый десятый (8%) утверждает, что такие международные организации, как ООН, не нужны вовсе — чаще 35-44-летние респонденты. Каждый пятый (23%), напротив, полагает, что ООН — эффективный формат сотрудничества, прежде всего такой ответ встречается среди молодых людей 18-24 лет. При этом за последние 14 лет выросла доля тех, кто считает участие в ООН для России важным инструментом влияния на мировые процессы (49% в 2019 году и 37% в 2005 году).
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По данным опроса, более половины россиян (66%) слышали об ООН и могут правильно расшифровать аббревиатуру. Каждый десятый (11%) впервые услышал это название, а каждый пятый затруднился дать ответ. При этом о деятельности Организации Объединенных Наций хорошо знают 16% россиян. Большая часть опрошенных (59%) слышали о деятельности ООН в общих чертах. Более половины опрошенных (68%) знают, что Россия является членом ООН. В обратном убеждены 13%, а 8% признались, что ничего об этом не знают.
Респондентам было предложено оценить успешность выполнения 14 задач, находящихся в ведении ООН. Выполнение только трех из них большая доля россиян оценили как успешное. Среди них: защита культурного достояния народов мира (44% опрошенных считают выполнение этой задачи успешным), оказание гуманитарной помощи беженцам и другим нуждающимся (47% положительно оценивают реализацию этой задачи), а также содействие равноправию мужчин и женщин, больших и малых народов (36%).
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В равных долях россияне оценили успешность борьбы ООН с ВИЧ/СПИДом и другими эпидемиями (34% считают выполнение этой задачи успешной, и столько же - неуспешной). При этом, по данным опроса, за последние 14 лет выросла доля россиян, считающих, что ООН успешно борется с международным терроризмом (33% в 2019 году против 17% в 2005 году). 36% россиян посчитали эффективными усилия ООН по предотвращению распространения ядерного оружия. По результатам опроса, только треть россиян (30%) считают, что ООН избавляет человечество от новых мировых войн. 27% опрошенных считают успешным урегулирование вооруженных конфликтов в отдельных точках мира.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 октября 2019 года. В опросе принимали участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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