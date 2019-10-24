МИД предупредил россиян об угрозе наводнений в Великобритании

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников об угрозе наводнений и перебоях в энергоснабжении в нескольких городах Великобритании 25-26 октября.

"Великобритания – 25-26 октября в городах Кардиф, Суонси и Лидс прогнозируются сложные метеоусловия: ливневые дожди и штормовое предупреждение; угроза наводнений; возможны перебои в энергоснабжении; затруднение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Также в министерстве отметили, что в столице Таиланда Бангкоке и некоторых районах провинций Самутпракан и Самутсакхон 24 октября зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, неблагоприятные экологические условия прогнозируются до 26 октября, рекомендуется сократить время пребывания на улице.