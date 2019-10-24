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РИА Новости

МИД предупредил россиян об угрозе наводнений в Великобритании

11:22 24.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников об угрозе наводнений и перебоях в энергоснабжении в нескольких городах Великобритании 25-26 октября.
"Великобритания – 25-26 октября в городах Кардиф, Суонси и Лидс прогнозируются сложные метеоусловия: ливневые дожди и штормовое предупреждение; угроза наводнений; возможны перебои в энергоснабжении; затруднение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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Также в министерстве отметили, что в столице Таиланда Бангкоке и некоторых районах провинций Самутпракан и Самутсакхон 24 октября зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, неблагоприятные экологические условия прогнозируются до 26 октября, рекомендуется сократить время пребывания на улице.
Министерство предупреждает о повышенных мерах безопасности и возможных ограничениях дорожного движения в городах Богота и Барранкилья в Колумбии 27 октября в связи с проведением муниципальных выборов в департаментах Атлантико, Антьокия, Валье-дель-Каука, Кундинамарка.
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МИД РФВеликобританияВ мире
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