Путин поддержал идею проведения форума по вопросам мира и развития в Египте

Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и устойчивого развития, который должен пройти в декабре в Египте.

В ходе выступления на пленарном заседании саммита "Россия — Африка" президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил Путина 11-12 декабря в Асуан на форум.

"Это очень хорошая идея, по поводу проведения форума, безусловно, мы поддержим проведение такого важного мероприятия", - сказал Путин.