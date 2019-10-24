В Якутии зарегистрировали фонд обманутых дольщиков строительства

В ведомстве отметили, что в настоящий момент в едином реестре значатся 14 проблемных объектов восьми застройщиков. Данными застройщиками были заключены 1046 договоров долевого участия. Все пострадавшие от деятельности недобросовестных застройщиков автоматически включены в реестр обманутых дольщиков. По каждому проблемному объекту составлены дорожные карты мероприятий по завершению строительства.

"(В среду) 23 октября свидетельство о регистрации министерства юстиции РФ получил фонд республики Саха (Якутия) по защите прав граждан - участников долевого строительства… с целью финансирования и осуществления мероприятий по завершению проблемных объектов, при строительстве которых застройщиками были привлечены денежные средства граждан", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что в городе Якутске дольщики, пострадавшие от действий застройщика ООО "Монолит-Строй", для завершения строительства восьмиэтажного жилого дома при поддержке минстроя республики создали ЖСК "Автодорожная, 19". Жилищно-строительный кооператив дольщиков получил из бюджета республики субсидии на 28 миллионов рублей на завершение строительства объекта. В селе Чурапча на строительство двух незавершенных домов недобросовестного застройщика ООО "Макрос" из бюджета республики были выделены субсидии в размере 19 миллионов рублей. Распорядителями данных средств стало ЖСК "Надежда", созданное жителями села. В настоящее время без привлечения бюджетных средств ведется работа во вводу проблемных объектов застройщиков ООО "Строймонтаж-2002", ООО "Товары Саха Якутместпром", в общей сложности заключивших с гражданами 919 договоров долевого участия.