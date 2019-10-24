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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Лучшие хоры Русской церкви поделятся опытом в Москве со всеми желающими

11:17 24.10.2019 (обновлено: 11:31 24.10.2019)
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IV Всероссийский конкурс-фестиваль детских и юношеских хоров "В ожидании Рождества" 2017 год
IV Всероссийский конкурс-фестиваль детских и юношеских хоров В ожидании Рождества 2017 год
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Международный съезд регентов и певчих Русской православной церкви с мастер-классами по церковному пению для всех желающих пройдет с 24 по 26 октября в московском Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, откроет съезд патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщила РИА Новости пресс-служба предстоятеля РПЦ.
"Съезд - это такая площадка для общения и обучения, потому что будут не только доклады, но и мастер-классы, выступления известных хоров, заслуженных регентов", - сказал РИА Новости председатель церковного общественного совета при патриархе Московском и вся Руси по развитию русского церковного пения, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
На съезде выступят регенты, руководители хоров, педагоги и композиторы, представляющие Русскую православную церковь в отечестве и за границей. Мероприятие посвящено 75-летию со дня смерти регента, композитора, автора духовной музыки Павла Чеснокова.
Агейкин отметил, что все желающие могут послушать выступления хоров. "Но нужно предварительно зарегистрироваться вольным слушателем на сайте pravpenie.ru, распечатать бланк пригласительного - и можно идти", - добавил собеседник агентства. А для тех, кто не сможет присутствовать, на том же сайте выложат видео мастер-классов от лучших хоров Русской церкви.
Церковный общественный совет при патриархе Московском и вся Руси по развитию русского церковного пения - один из организаторов мероприятия. Он был создан в 2016 году и занимается поддержкой и развитием традиций церковного пения.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскварелигияОбщество
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