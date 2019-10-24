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РИА Новости

После ЧП с дамбой под Красноярском 749 человек обратились к психологам

11:17 24.10.2019
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© МЧС РоссииНа месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
© МЧС России
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Порядка 750 человек обратились за помощью к психологам МЧС по телефону горячей линии после разрушения защитной дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Всего на телефон горячей линии поступило 749 обращений, 30 из них - за минувшие сутки", - сказал собеседник агентства.
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 08:26РИА Новости
В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
Утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу – гендиректор артели, начальник и мастер участка.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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