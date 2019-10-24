Путин заявил о возможном увеличении бюджетных мест для студентов из Африки

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Власти РФ подумают об увеличении квоты бюджетных мест в российских вузах для студентов из стран Африки, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия — Африка".

"Важной сферой сотрудничества является и подготовка кадров, образование. Сейчас в нашей стране обучается более 17 тысяч студентов из Африки, и ежегодная квота приема на бюджетные места в российских вузах составляет почти 2 тысячи человек", - сказал он.

"Подумаем над тем, как увеличить это число", - заверил Путин.

Российский президент также отметил, что благодарен за то, что африканские страны ценят вклад РФ в этой сфере.

"Действительно, люди, их талант, подкреплённый образованием, защищенный эффективной системой охраны здоровья, - это то, что нам дано всевышним, и мы обязаны это поддерживать, и защищать, и развивать", - сказал он.

Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.