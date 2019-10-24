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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин заявил о возможном увеличении бюджетных мест для студентов из Африки

11:15 24.10.2019 (обновлено: 11:26 24.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Власти РФ подумают об увеличении квоты бюджетных мест в российских вузах для студентов из стран Африки, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия — Африка".
"Важной сферой сотрудничества является и подготовка кадров, образование. Сейчас в нашей стране обучается более 17 тысяч студентов из Африки, и ежегодная квота приема на бюджетные места в российских вузах составляет почти 2 тысячи человек", - сказал он.
"Подумаем над тем, как увеличить это число", - заверил Путин.
Российский президент также отметил, что благодарен за то, что африканские страны ценят вклад РФ в этой сфере.
"Действительно, люди, их талант, подкреплённый образованием, защищенный эффективной системой охраны здоровья, - это то, что нам дано всевышним, и мы обязаны это поддерживать, и защищать, и развивать", - сказал он.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.
Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович
23 октября, 14:25Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Нужно расширять число африканских студентов в России, заявил Зенькович
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинАфрикаСочиРоссияОбразование - Общество
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