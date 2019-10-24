Путин отметил стратегический характер сотрудничества со странами Африки

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество со странами Африки носит стратегический и долгосрочный характер, а развитие отношений с государствами континента и их региональными организациями является одним из приоритетов российской внешней политики.
Российский лидер указал, что Россия последовательно поддерживала национально-освободительные движения народов Африки, "внесла существенный вклад в становление молодых государств, развитие их экономики, создание боеспособных вооруженных сил".
"Наше сотрудничество, уходящее корнями в период совместной борьбы против колониализма, носит стратегический и долгосрочный характер", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании саммита "Россия-Африка".
По его словам, имеются значительные возможности для активизации российско-африканского взаимодействия по самым разным направлениям. "Подчеркну, развитие отношений со странами Африканского континента и их региональными организациями является одним из приоритетов российской внешней политики", - заключил российский лидер.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.