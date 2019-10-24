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РИА Новости

ФосАгро планирует открыть торговый офис в Кейптауне (ЮАР)

11:12 24.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Генеральный директор группы "ФосАгро", член правления РСПП Андрей Гурьев
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российская группа "ФосАгро" - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений – планирует открыть торговый офис компании в ЮАР, сообщил генеральный директор ФосАгро, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
Он принимает участие в работе проходящего в Сочи форуме "Россия-Африка".
"ФосАгро, доля которой в поставках российских удобрений в Африку составляет одну треть, за первые 9 месяцев года уже увеличила объема поставок на 37%. В перспективе пяти лет мы намерены кратно, в два-три раза увеличить наш объем поставок. Для этого в ближайшее время мы откроем наше представительство в ЮАР, в городе Кейптаун", - заявил Гурьев, слова которого цитирует пресс-служба ФосАгро.
По его словам. сегодня российские производители поставляют в страны Африки более миллиона тонн своей продукции, что составляет примерно 10% от общего потребления удобрений на африканском континенте.
Гурьев отметил, что высокоэффективные удобрения российских производителей, в отличии от продукции ряда зарубежных производителей, не содержат в составе токсичных веществ, таких как кадмий, а значит не наносят вреда почвам и обеспечивают экологическую чистоту производимой сельхозпродукции.
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
10 октября, 14:50РИА Новости
ФосАгро презентовала экомаркировку российских минеральных удобрений
"Использование самых чистых в мире российских удобрений дает фермерам явное конкурентное преимущество. Яркий пример его реализации - создание в России "Зеленого стандарта" сельхозпродукции. Сельхозпродукция, выращенная с использованием экологичных удобрений и понятных процедур производства, будет маркироваться специальным логотипом. Её доля в экспорте российского АПК через 5 лет может достичь 10-15%", - заявил Гурьев.
По словам генерального директора ФосАгро, компания в кооперации с ФАО инициировала работу по признанию "Зеленого стандарта" мировым эталоном качества. Гурьев пригласил африканских коллег присоединиться к "Зеленому клубу", отказавшись от использования удобрений с токсичными веществами, и подчеркнул, что Россия в свою очередь готова наращивать экспорт на африканский континент экологически чистой продукции.
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Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
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