Путин поддержал проведение форума по миру и устойчивому развитию

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и устойчивого развития, который должен пройти в декабре в Египте.
В ходе выступления на пленарном заседании саммита "Россия — Африка" президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил Путина 11-12 декабря в Асуан на форум.
"Это очень хорошая идея, по поводу проведения форума, безусловно, мы поддержим проведение такого важного мероприятия", - сказал Путин.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.