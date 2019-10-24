Страны Африки становятся опорой многополярной системы мира, заявил Путин

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес, становятся опорой многополярной системы мира, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес, утверждаются в качестве одной из важных опор многополярной системы мира", - сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании саммита "Россия-Африка".
Также, по словам российского лидера, страны Африки принимают все более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. "По многим из них наши позиции близки или совпадают, что создает благоприятные предпосылки для конструктивного взаимодействия в ООН и других международных структурах", - сказал президент РФ.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.