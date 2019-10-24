Театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина отмечает 80-летие

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Коллектив "Сатирикона" 24 октября в день 80-летия театра, которое совпадает с днем рождения Аркадия Исааковича Райкина, соберется у его памятника на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе театра.

"Актеры, цеха, администрация соберутся на Новодевичьем кладбище у памятника своему основателю, чтобы вспомнить свою историю, возложить цветы легендарному артисту, побыть вместе", — говорится в сообщении пресс-службы.

Вечером состоится спектакль "Дон Жуан", где в главных ролях выступят Тимофей Трибунцев и Константин Райкин.

История театра началась в 1939 году, тогда он назывался Театр миниатюр. А "Сатириконом" стал в 1987 году. Этому предшествовал переход в 1981 году Константина Райкина, успешного артиста театра "Современник", в Театр миниатюр под руководством отца. Вскоре состоялся переезд коллектива из Ленинграда в Москву, где труппа пополнилась большой группой молодых артистов.

В Москве театр получил здание кинотеатра, который был перестроен и реконструирован, и только в 1987 году на новой московской театральной сцене был сыгран первый спектакль "Сатирикона". Праздник сменился тяжелой потерей — в этом же году ушел из жизни Аркадий Райкин и художественным руководителем театра стал его сын.